Ercan-İstanbul arasındaki bazı karşılıklı seferler iptal edildi

İstanbul’da bir haftadır beklenen kar yağışı dünden bu yana aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışının etkisiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de Ercan bağlantılı bazı seferler iptal edildi.

Ercan Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Naciye İlkman,Türk Hava Yolları’nın dün karşılıklı 2 seferinin, bugün 1 seferinin, yarın da 1 seferinin iptal edildiğini, Pegasus’un ise yarın planlanan 2 seferinin iptal edildiğini söyledi.

İstanbul’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının bugün ve yarın daha da şiddetlenmesi, pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kentin yükseklerinde kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Yağışın etkisiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’de iptal edilen seferlerde artışa gidildi.

İstanbul’un, KKTC için en önemli destinasyonlardan biri olması, şiddetli kar yağışının bizleri de yakından ilgilendirmesine neden oluyor.

Özellikle İstanbul-Ercan arasındaki hava trafiğinde yaşanan karşılıklı iptallerin yolcuları etkileyeceği belirtiliyor.

Ercan Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Naciye İlkman, dünden itibaren bazı seferlerin hava şartlarından dolayı iptal edildiğini açıkladı.

İlkman, Türk Hava Yolları’nın dün karşılıklı 2 seferinin, bugün 1 seferinin, yarın da 1 seferinin iptal edildiğini söyledi.

Naciye İlkman, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan Pegasus Havayolları’nın ise yarın planlanan 2 seferinin iptal edildiğini belirtti.