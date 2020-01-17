Ercan pistinde tehlike yok!

Ercan Havaalanı’nda pistte sorun var iddiaları üzerine telefon ile ulaştığımız Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi Haber Kıbrıs’a konuşarak ortada bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Mustafa Sofi herhangi bir zamanda herhangi bir havalanaında olabilecek bir arızanın gerçekleştiğini ancak çok kısa bir sürede tamir edildiğini açıkladı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı’nın, 2-9 numaralı pistinin ilk 300 metrelik bölümünde, çatlakların meydana geldiğini ancak dün akşam tamir edildiğini söyledi

UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ

Sorunun süratle giderildiğini Sofi, bu gibi sıkıntıların, tüm havaalanı pistlerinde rastlanabilecek sıkıntılar olduğunu söyleyerek Türk Hava Yolları’nın, tehlike nedeniyle gece uçuşlarını durdurduğu yönündeki iddiaları da yalanladı

17/01/2020 13:39