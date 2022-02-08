Ercan Turhan Merit Hotel Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı

Turizm sektörünün önemli isimlerinden Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, görevinden ayrıldı.

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08/02/2022

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Ercan Turhan Merit Hotel Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmeciler Birliği Asbaşkanı, Şans Oyunları Kurulu üyesi ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu

 2022 Erken Genel Seçimlerinde Yeniden Doğuş Partisi’nden ( YDP) milletvekili adayı olan Turhan, şirketin yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Turhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2013 Ekim ayından itibaren yürütmekte olduğum Merit Crystal Cove hotel Genel Müdürlüğü görevimden Şirketimizin yeniden yapılanma çalışmaları nedeniyle bugün itibarı ile ayrıldım.

Bu süreçte işbirliği içinde olduğum tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim

Selam,Sevgi ve Saygılarımla

08/02/2022 09:58
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TAGS: Ercan Turhan, Merit Hotel
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