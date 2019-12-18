Ercan uçağında olay! Uçağı patlatacağım

Kadın yolcu "FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım" dedi

ads
18/12/2019

ads
Ercan uçağında olay! Uçağı patlatacağım

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek üzere piste taksi yapan Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan ve güneş gözlüğü takan kadın yolcu çekilen görüntülerde yolcular tarafından durdurulmaya çalıştı.

KALKIŞA GİDERKEN

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’de Ercan Havalimanı’na gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Kadın bağırmasının ardından sigara yaktı. 

POLİS ÇAĞIRILDI

Uçuş iptal edilirken pilotlar uçağa polis çağırdı. Olay çıkartan yolcu uçaktan indirilirken güvenlik kontrolü için diğer yolcular terminale alındı.

18/12/2019 09:57
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ercan, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.