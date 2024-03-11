Ercan ve Aydınköy’de uyuşturucu!

Ercan'da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda dün 07.00 sıralarında yolcu S.U’nun (K-19) çantasında polis tarafından yapılan aramada 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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-Aydınköy’de uyuşturucu…

Aydınköy’de, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli görülen Y.D’nin (E-39) üzerinde ve aracında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, üzerinde uyuşturucu bulunan bir kâğıt parçası ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 hap tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.