Ercan ve Gazimağusa’da Alkollü Şahıslar Tutuklandı

Ercan Havalimanı ve Gazimağusa’da, alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık veren iki kişi polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havalimanı yolcu gidiş salonunda 299 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 60 yaşındaki F.M.K. ve Gazimağusa’da 217 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen 52 yaşındaki M.S.K., bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.