Ercan ve Voleybol

Ne hafta sonuydu ama değil mi?

İlk önce güzel haberden başlayayım. Filelin Sultanları dediğimiz Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın nefes kesen 5 setten sonra şampiyonluğa uzanmasına sevindik deliler gibi. Melissa Vargas. Müthiş. Ebrar Karakurt. Bugünlerde kişisel kahramanım.

Yeni Akit Gazetesi gibi düşünen, bizim Din İşleri Dairesi’ndeki şahıs gibi yaşamamızı isteyenlere en büyük yanıtı, Filenin Sultanları verdi.

Tabi bir diğer taraftan Voleybol bizim için hassas bir spor. Eğer, İsias katliamının failleri izin verseydi belki de bizim çocuklarımız daha büyük platformlarda voleybol oynayacaklardı.

Voleybol da hem sevinci hem de hüznü birlikte yaşıyoruz.

Şampiyon Melekleri bir kez daha hasretle anarken, Filenin Sultanlarını kutlar ve temsil ettikleri şeyin ne denli önemli olduğunun herkesin bilincinde olması gerektiğini düşündüğümü ifade etmek isterim.

Gelelim hafta sonunun diğer konusuna.

Adını Ercan Devlet Havalimanı’na veren Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın özgeçmişinin İngilizce olarak yazıldığı pano tek kelime ile rezaleti temsil ediyordu.

Fehmi Ercan’a saygısızlık bağlamını geçtim, Kıbrıs Türk halkına saygısızlıktır.

Zaten Türkçe özgeçmişi baştan savma yazılmış. Bir metin yok. Sadece dosyasındaki kimlik bilgileri madde madde konulmuş. Bu da İngilizce olağanüstü kötü bir şekilde çevrilince ortaya bu rezalet çıkmış.

Google Translate’e çevirtseler çok daha iyisini elde edecekleri bir metni, ‘İngilizce biliyorum aaabii’ diyen birine çevirtip rezil oldular.

Ama aslında söylemek istediğim şey bu değil.

Sosyal medya üzerinden bu konu tartışıldı tabi.

Tartışılan konu, biz nasıl bu hale geldik değil, ben bu konu üzerinden ne kadar siyasi rant elde edebilirim den ibaret. Siyasi kaygısı olmayanlar ise ‘like’ peşinde.

Müşavirler var mesela. Aynı paylaşımın altında birden fazlası yorum yapmış.

‘Bu devlet bizi çalıştırmıyor. O yüzden bizim gibi muhteşem değerler olmadığı için de bu haller oluyor’ tadında mesajlar veriyor.

Devletin maaşlı müşaviri Bakana, doğrudan laf yetiştiriyor. Bir diğeri ise kendine ‘Be arkadaş. Devlet maaşını ödüyor. Üst düzey yönetici maaşı hem de. Eğer bir eksiklik görüyorsan. Yöneticilik vasıflarını kullanarak müdahil ol. Öyle sosyal medyada ahkam kesme’ minvalinde yapılan eleştirilere, kavga ile yanıt vermeyi tercih ediyor.

Bir diğer arkadaşımız önce rezaletin boyutunu ortaya koyan bir paylaşım yapıyor, sonra o da, ‘ben hallettirdim. Başbakan üzerini örttürdü’ anlamına gelen bir başka paylaşım yapıyor. Ne diyeyim?

Asıl rezalet Fehmi Ercan’ın özgeçmişinin deli saçması çevirisi değil bence. Bu artık normalleşen kokuşmuşluklar, ya da sıradanlaşan yanlışları düzeltmek ve önlemek için maaş alanların, önlemek ve düzeltmek yerine siyasi rant ve ‘Like’ avına çıkanların yaptıklarıdır rezil olan.