Ercan yer hizmetlerindeki yasa gücündeki kararname kalktı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı'nda yer hizmetleri veren CAS şirketinin kapatılması veya yer hizmeti veren şirketlerin sayısının bire indirilmesi gibi bir kararları olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı hakkında ilk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı.

TATAR: "KARARNAME KALKARSA YER HİZMETİ VERECEK TEK ŞİRKET KALACAK"

Tatar, Ercan’da yer hizmeti veren iki tane şirket olduğuna işaret ederek, burada gündemde olanın çalışanın haklarının nasıl korunacağı olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün Meclis gündemine gelen konuyla ilgili bir çalışması olup olmadığını soran Tatar, kararnamenin kaldırılmasıyla yer hizmeti verecek tek şirket kalacağını kaydetti.

CAS’ın ortadan kalkmasıyla, çalışanların mağduriyet yaşayabileceğini ifade eden Tatar, çalışanların sokağa atılması halinde, kendilerinin bunun karşısında olacağını söyledi.

Tatar, CAS’ın gerçekten hizmet verdiğine işaret ederek, yer hizmetlerinin tek şirkete verilmesinin kabul edilebilir olmadığını, muhakkak rekabet olması gerektiğini belirtti.

AMCAOĞLU: "HAKSIZ REKABETİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN EN AZ İKİ ŞİRKET OLMALI"

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu da, Ercan Havaalanı’nda yer hizmetlerinde haksız rekabetin önlenebilmesi için en az iki şirketin olması gerektiğine işaret etti.

Doğru ve sağlıklı şekilde hizmet verilebilmesi için CAS’ın hizmetine ihtiyaç olduğuna işaret eden Amcaoğlu, CAS’ın hizmetlerine devam edebilmesinin hükümetin görevleri arasında bulunduğunu kaydetti.

ATAKAN: "KONUŞMALARI HAYRETLE DİNLEDİM"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı olmadığını, bu konuda yapılan konuşmaları hayretle dinlediğini vurguladı.

Gerek muhalefet, gerek iktidarın vatandaşlara doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Atakan, CAS’ın mevcut durumunun devam ettirebilmesi için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Atakan, CAS’ın yaşamını ekonomik akılla devam ettirebilmesi için hükümet ve bakanlığın çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.