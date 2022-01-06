Ercan yoğun bir yılbaşı geçirdi: 301 uçak 26 bin yolcu

Yeni yıl öncesi ve sonrasında Ercan Havalimanı 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 301 uçak 26 bin yolcuya hizmet verdi

Ercan yoğun bir yılbaşı geçirdi

T&T Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar dahil, 301 uçağa ve giriş-çıkış yapan 26 bin 392 yolcuya hizmet verdi; Ercan, 2022’nin ikinci günü olan 2 Ocak 2020’de 111 uçaklık trafikle tarihi bir gün daha yaşadı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 301 uçağa ve 26 bin 392 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşadı. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm tedbirleri alması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ikinci günü yaşandı. 2 Ocak 2022’de Ercan Havalimanı’na 111 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bir günde 111 sefer

Yeni yılın ikinci günü 2 Ocak 2022’de Ercan Havalimanı 111 sefer ve 9 bin 408 yolcu ile yoğun bir gün daha geçirdi.

30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 arasında Ercan Havaalanı’nda 301 uçağa hizmet verildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2021’de 77 uçak 7 bin 392 yolcu. 31 Aralık 2021’de 71 uçak 5 bin 914 yolcu ya hizmet veren T&T Ercan Havalimanı yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2022’de 42 uçak ve 3 bin 678 yolcuya hizmet verirken, en yoğun gün olan 2 Ocak 2022’de 111 uçak ve 9 bin 408 yolcuyu ağırladı.

Sektör ile birlikte alınan önlemlerle sıkıntı yaşanmadı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için sektör ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Özçelik, yeni yılın her zamanki gibi Ercan Havalimanı’nda yoğun geçtiğini ifade ederek, yolculara her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ettiklerini kaydetti. 4 günde Ercan Havalimanı’na 152 uçak ve 13 bin 16 yolcu geldiğini, 149 uçak ve 13 bin 376 yolcunun da havalimanından ayrıldığını söyledi.

Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, AtlasGlobal Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm yetkililerine teşekkür eden Özçelik, seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.

Özçelik, 2022’nin herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini de temenni etti.

30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na gelen giden uçak ve yolcu rakamları. (Özel uçuşlar dahil)

GELEN UÇAK GELEN YOLCU GİDEN UÇAK GİDEN YOLCU 30.12.2021 43 5088 34 2304 31.12.2021 37 3876 34 2038 01.01.2022 20 1311 22 2367 02.01.2022 52 2741 59 6667

Bu habere tepkiniz:



06/01/2022 12:47