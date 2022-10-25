Ercan yolunda kaza: 1 kişi yaralandı!
25/10/2022
Yonca - Ercan Havalimanı Anayolunun 8 - 9'km'leri arasında bugün saat 08:40 sıralarında,meydana gelen kazada bir kişi yarlandı.
Kaza Arif ÇABUCAK (E-28) yönetimindeki JY 382 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip geliş ve gidişi ayıran beton bariyerlere çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındıi