Ercan yolunda kaza: 1 kişi yaralandı!

ads ads ads ads
25/10/2022

ads
Ercan yolunda kaza: 1 kişi yaralandı!

Yonca - Ercan Havalimanı Anayolunun 8 - 9'km'leri arasında bugün saat 08:40 sıralarında,meydana gelen kazada bir kişi yarlandı.

Kaza Arif ÇABUCAK (E-28) yönetimindeki JY 382 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip geliş ve gidişi ayıran beton bariyerlere çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındıi

25/10/2022 14:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ercan yolu, kaza, trafik kazası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.