Ercan zor kazanılmış bir KKTC markasıdır, emeklere yazık olur

Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şube eski Amiri Metin Aybars, Ercan Havalimanı isminin değiştirilmek istenmesinin hatalı olduğunu belirterek, “Ercan zor kazanılmış bir KKTC markasıdır, tüm kazanımları bir kargaşaya sürükleyerek yapılan emeklere yazık olacaktır” ifadelerini kullandı

Aybars, ,Ercan Havalimanı’nın çok uzun ve zor şartlarda uluslararası kural ve kaidelere göre dünya havacılığına tanıtıldığını belirterek bunların tekrardan değiştirmenin hatalı, çok zor ve zaman alacağını vurguladı

Metin Aybars Ercan isminin Geçitkale Havaalanına verilmesinin ayrıca Türk ordusuna karşı yapılacak büyük bir ayıp olacağını da ifade etti.

Aybars’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

BİRİSİ SAYIN TATAR'A SÖYLESİN

Dr. Küçük Vakfının Sn Tatar'ı ziyareti dolayısıyla yaptığı beyanattan sonra daha önce de gündeme gelen ve sakıncaları ortaya konan Ercan Havaalanının isminin değiştirilmesi konusunun yeniden ısrarla gündeme geldiği anlaşılmaktadır.

Ercan söylendiği gibi 'Yeni inşa edilen' bir havaalanı değildir sadece oraya yeni bir terminal binası ve ilaveler yapılmaktadır. Yani ERCAN ayni yerde yine bildiğimiz Ercan’dır.

Yeni bir terminal binası yapılması ile alakalandırılarak alanın adının değişmesi neler getirecektir:

1. Ta 1974den beri Kuzey Kıbrıs'ta ERCAN diye bir havaalanı olduğu ve bu alanın bulunduğu devlet tanınmış olmasa bile uluslararası kural ve kaidelere göre hava trafiğine hizmet veren bir yer olduğu çok uzun, zor şartlarda ve çok zor gerçekleştirilen uçuşlardan sonra dünya havacılığına tanıtılmıştır. Kısaca Ercan zor kazanılmış bir KKTC markasıdır kapalı bir alana atılması tüm kazanımları bir kargaşaya sürükleyerek yapılan emeklere yazık olacaktır.

2. Ercan’da uçaklara yol gösteren, hizmet eden tüm seyrüsefer yardımcı cihazları ECN olarak kodlanmıştır. Bunları değiştirmek mümkündür ama bir şekilde değişiklikten haberdar olmayan bir uçak ECN yi takip ederek Geçitkale’ye inmeye yönelebilir çünkü KKTC Sivil Havacılık Teşkilatı dünya hava enformasyon haberleşme ağlarına dahil değildir ve NOTAMlar dahil bilgiler ancak Türkiye üzerinden yayınlandığından takip ve kontrol etmek gözden kaçabilir. Ercan havaalanının özellikleri, yaklaşma, iniş, kalkış planları, telsiz frekansları uzun yıllar yapılan uçuş ve çalışmalar sonucu birçok devletin havacılık otoriteleri ile havacılık şirketlerinin kayıtlarına geçmiştir. Bunları tekrardan değiştirmek hatalı, çok zor ve zaman alacaktır.

3. Ercan isminin Geçitkale Havaalanına verilmesi adı onore edilerek oraya verilen bir aziz şehidin tenzili şeref edilerek atıl bir alana verilmesi manasına gelir ki her ağzımızı açtığımızda şükranlarımızı ifade ettiğimiz Türk ordusuna karşı yapılacak büyük bir ayıp olacaktır. Ayrıca bol bol aksi propagandalara da malzeme olacaktır.

Ayrıca bir de bu konunun TC Cumhurbaşkanı ve diğer ilgililere neden iletildiği de anlaşılmış değildir.

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06/05/2021 08:41