Ercan’a inen uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 220 arttı

Ercan Havalimanı’na bu haziranda iniş yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 arttı. Aynı dönemde Ercan’ı kullanan toplam yolcu sayısındaki artış ise yüzde 390’ı aştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na bin 57 uçak iniş yaptı. Aynı tarihler arasında bin 51 uçağın kalkış yaptığı Ercan Havalimanı’na yapılan toplam iniş ve kalkış 2 bin 108’i buldu. Bu rakam Haziran 2021’de 658 olarak gerçekleşmişti. Böylece Ercan Havaalanı’ndan iniş ve kalkışların toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220,36 artmış oldu.

Yine yapılan açıklamaya göre, haziran ayında Ercan Havaalanı’nda gelen yolcu sayısı 132 bin 800, giden yolcu sayısı 145 bin 79 oldu. Bu süreçte Ercan’ı kullanan yolcu sayısı 277 bin 879’a ulaşırken, geçen yılın aynı ayına göre havaalanını kullanan yolcu sayısında yüzde 391,07 artış yaşanmış oldu.

Yapılan açıklamaya göre, haziranda, gelen ve giden toplam kargo ağırlığında da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,06 artış görüldü.

Bu habere tepkiniz:



01/09/2022 14:47