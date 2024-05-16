Ercan’da 13 kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı cezaevine gönderildiler!

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Ercan Havalimanı’nda ele geçirilen 12 kilo 850 gram uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Muhad Baalwan, Zakarıya Behtaher yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında Muhad Baalwan’nın valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 12 kilogram 850 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Baalwan’nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tayvan’dan siyahi bir şahıstan aldığını, KKTC’ye geldiğinde Gazimağusa’ya gidip, yönlendirileceği şahsa teslim edeceğini söylediğini, bu iş karşılığında ise 5 bin euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, Gazimağusa’ya girmesi için havaalanına taksi gönderen zanlı Bentaher’in ise 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, fabrika ayarlarına döndüğünü, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, Bentaher’in ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, Baalwan’ı tanımadığını ve ilgisi olmadığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, Baalwan’ın telefonunda yapılan incelemede Bentaher’le irtibatının tespit edildiğini, kalacağı yerin fotoğrafını attığını gördüklerini açıkladı. Polis, ayrıca Behtaher’in evinde bir gram 200 miligram uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Yapılan araştırma sonucu Behtaher’in 2024 yılı Şubat ve Nisan aylarında Tayvan’a gittiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, uyuşturucunun oradan temin edilmesinden dolayı zanlının suçla bağlantılı olabileceği şüphesinin güçlendiğini söyledi.

Polis, zanlı Muhad Baalwan’nın ilk kez adaya geldiğini, ancak Behtaher’in birkaç kez ülkeye giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini, her iki zanlının da ülkeye son girişlerinde turist vizesi aldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili DATA incelemesinin sürdüğünü, ayrıca Behtaher’in bir aylığına kiraladığı aracın henüz bulunmadığını söyledi. Polis memuru, her ne kadar soruşturma devam etse de zanlıların araştırmalarının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis, Muhad Baalwan’nın Hollanda, Behtaher’in İngiliz vatandaşı olduğunu, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu ifade ederek, ülkede kalıcı bağları olmayan zanlıların 3 ayı geçmeyecek bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların ülkede kalıcı bağları olmadığına değindi. Bilgeç, zanlıları 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderdi.