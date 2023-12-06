Ercan'da 2 kişinin daha eşyaları çalındı

Ercan Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarından dolayı tutuklananların 2 kişinin daha eşyasını çaldığı saptandı.

Hırsızlık olayıyla ilgili yeni tespit yaptığını açıklayan polis, sözkonusu kişilerin 2 ayrı şahsın daha bavulundan bir dizüstü bilgisayar, kadın kol saati, pırlanta yüzük, küpe ile broş ve inci kolye çaldığı tespit edildi.

Eylül-Kasım ayları arasında, Ercan Havalimanı’nda meydana gelen hırsızlık olayları ilgili olarak polis tarafından gerçekleştirilen Check In Operasyonu kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen S.A.(E-41), H.Y.(E-45) ve A.V.(E-29) tespit edilerek tutuklanmıştı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.