Ercan’da 40 bin dolar tespit edildi

Ercan Hava Limanında bugün sabah saatlerinde isminin baş harfleri S.A. (E-37) olan kişinin üzerinde yaklaşık 40 bin dolar tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, bir kişinin yurtdışına çıkarabileceği yasal limit olan 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit para olan 39 bin 880 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapmaya çalışan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.