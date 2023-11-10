Ercan’da aracıyla bariyer ve jeneratör binasını hasara uğratan kişi tutuklandı

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10/11/2023

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Ercan’da aracıyla bariyer ve jeneratör binasını hasara uğratan kişi tutuklandı


Ercan Havalimanı’nda aracıyla bariyer ve jeneratör odası olarak kullanılan binayı hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, H.M.(E-33), dün saat 2.00 sıralarında kullanımındaki araçla park alanı girişinde bulunan bariyere ve jeneratör odası olarak kullanılan binaya kasten çarparak, hasara uğrattı. H.M. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri yasak olan 5 kişiye yasal işlem

Gazimağusa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis tarafından yapılan denetimler sonucunda, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

10/11/2023 15:17
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TAGS: haber, kıbrıs
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