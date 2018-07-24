Ercan’da CAS ve polis arasında gergin anlar

CAS çalışanlarının bugün Ercan Havalimanı’ndaki eyleminde gergin anlar yaşandı.

Çalışanlar Ercan Havaalanı’nın nizamiyesinde CAS şirketine ait özel araçla yolu kesince polisle karşı karşıya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da adadan ayrılacağı sırada eylemin gerçekleşmesi polisin önlem almasına neden oldu.

Gerginliğin büyümesi ile polisle CAS çalışanlar arasında arbede yaşandı. Ercan Havalimanı’nda Polis Çevik Birlik’in dehazır bekletildiği gelen haberler arasında. Şu sıralarda CAS çalışanlarının Başbakanlık önüne hareket ettiği ifade edildi.

Ercan Havalimanı girişinde eylem yapan CAS çalışanları maaş talebinde bulundu.55 gündür maaş alamadıklarını ve çalışma statülerinin belirsizliğini koruduğunu belirten çalışanlar eylemlerine devam edeceklerini söylediler.

CAS çalışanları daha önce Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde de yaptıkları eylemlerde olumlu sonuçlar alamadı.