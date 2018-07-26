Ercan’da eylemcilerle polis arasında arbede çıktı

Ercan Havaalanı’nda giden yolcuların kullandığı giriş kapısının önünde eylem yapan CAS çalışanları ile polis arasında arbede çıktı.

Eylemlerini trafiği aksatmadan yol içinde yapan CAS çalışanları, gölgeye çekilmek isteyince, polis, yolcu girişini engelledikleri gerekçesiyle eylemcilere müdahale etti.

Polisin yolcu girişini engellediği için kenarda gölgede beklemesini istediği eylemciler, yolcu girişinin engellenmediğini savunarak giriş kapısının önüne oturdu.

Bu sırada polisin çalışanları kenara çekmek istemesine tepki gösterenlerle polis arasında arbede yaşandı.

Yere oturan ve birbirine kenetlenen çalışanlar polis tarafından kenara çekildi.

Bazı eylemcilerin gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

Polis çalışanlarla uzlaşı yolunu deniyor.