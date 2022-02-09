Ercan’da Falyalı cinayetiyle ilgili iki kişi tutuklandı

ads ads ads ads
09/02/2022

ads
ads
ads
Ercan’da Falyalı cinayetiyle ilgili iki kişi tutuklandı

İşadamı Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesi olayıyla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi bugün öğleden sonra Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye gitmeye çalışırken tutuklandı.

   Falyalı cinayetiyle ilgili çok sıkı tedbirler alan polis, her ihtimali göz önünde tutarak, adeta kuş uçturmuyor. Türkiye polisi ile kurulan istişare sonucu İstanbul’da 3 kişinin tutuklanmasının ardından bugün de Ercan’da şüpheli iki kişi tespit edildi.

   Bu sabah Türkiye’den ülkemize gelen iki kişi, öğleden sonra geri dönmeye çalışırken Ercan’da tutuklandı. İki kişinin, Falyalı’nın çalışanlarından birisinin akrabası olduğu iddia edildi.

    Polisin bu akşamki sorgusu ışığında, gerek görülürse iki şüphelinin, yarın mahkemeye çıkarılabileceği belirtildi.

09/02/2022 22:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Falyalı cinayeti, haber, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.