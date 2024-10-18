Ercan’da gelen yolcu terminali dışındaki araç trafiğinin düzenlenmesi için iş birliğine gidiliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Ercan Havalimanı gelen yolcu terminali dışındaki araç trafiğinin düzenlenmesi için iş birliğine gidiyor.

Bu kapsamda bugün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, ilgili daire müdürleri ve teknik ekipler eşliğinde, Ercan Havalimanı'nda düzenlemenin yapılacağı bölümlerde incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından Bayındırlık ve Bakanlık Müsteşarı Öztürk ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler basına açıklamada bulundu.

-Müsteşar Öztürk

Bakanlık Müsteşarı Öztürk, geçen yıl temmuz ayında Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılışının yapıldığını ve bu açılışta bazı eleştiriler aldıklarını, ancak kendilerinin uzmanlarla görüşmelerinde yolcu ve uçuş güvenliğini sağlayabildiyse açılmasını ve eksikliklerin zaman içinde tamamlanmasını öngördüklerini belirterek, “Aradan geçen bir yıl içerisinde, bugün Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pisti tüm fonksiyonları ile çalışır hale gelmiştir.” dedi.

Yeni terminal binası ve pistinin açılması ile yolcu sayısında “çok ciddi” oranda artış meydana geldiğini, bu artışın devam edeceği yönünde veriler bulunduğunu belirten Müsteşar Öztürk, uçuş ve yolcu güvenliği yanında “yolcu rahatlığı ve güvenliğinin” uçak dışında da önem arz ettiğini söyledi.

Öztürk, bir süredir, gelen yolcu çıkış terminalinin önündeki alanda trafik akışı açısından sıkıntılar olduğunun ve yolcuların “ciddi huzursuzluk” yaşadığının bilgilerinde olduğunu belirterek, bununla ilgili çözüm arayışları kapsamında, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler’in Bakanlıkla yaptığı iş birliği çerçevesinde yeni bir düzenleme yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Öztürk, terminal tarafında olduğu gibi, burada da trafik geliş-gidiş düzenlemesini ve akışını Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile iş birliği içerisinde ve Belediye Başkanı öncülüğünde gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Bugün, ilgili daire müdürleri ve teknik arkadaşlarımızla burada nasıl daha konforlu, güvenli ve rahat bir trafik akışı sağlanır ve yolcuların şikayetlerini nasıl asgari seviyeye indirebiliriz bunun çalışmasını yaptık. Belediye Başkanımızla yaptığımız istişarede burada yapacağımız düzenlemelerle çok kısa bir sürede burada ciddi bir rahatlama olacağını öngörmekteyiz. Bunun için havalimanımızı kullanan yolcularımızın ve misafirlerimizin bir 10-15 gün daha bize şans tanımalarını istiyoruz. Bu süre sonunda ciddi bir rahatlama, ciddi bir konfor yaratmış olacağız.” dedi.

-Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler, yeni Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu terminali dışındaki araç trafiğinde yaşanan sorunun giderilmesi için Bakanlık ile birlikte çalışacaklarını ve bu sorunu 15 gün içerisinde çözmeyi arzuladıklarını söyledi.

Belediye başkanlığı görevine geldiği 2019 yılında eski Ercan Havalimanı’nda çok büyük bir yoğunluk olduğunu, o dönemin bakanı ile yaptıkları toplantı sonucunda yaptıkları düzenlemeyle sorunsuz bir şekilde trafik akışını sağladıklarını anımsatan Karavezirler, geçmiş dönemde olduğu gibi, bugün de burada, Bakanlık ve tüm paydaşlarla birlikte sorunu ekip çalışmasıyla çözmeye talip olduklarını ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve tüm ekibine teşekkürlerini sundu.

Karavezirler, “Bu sorunu, en kısa sürede, 15 gün içinde çözeceğimize ve gelen yolcu terminali dışındaki araç trafiğini rahatlatacağımıza inanıyorum.” dedi.

Gelen yolcu terminali dışında görev yapan zabıta sayısını 4’ten 8’e çıkarttıklarını belirten Karavezirler, “Burada esas sorun giden yolcuda değil, gelen yolcudadır. En büyük sorun, taksicilerin şu anki duruş şekli doğru değildir, oradan başlayacağız. Burada eskiden olduğu gibi yaşlısı ve hastası olanlar için özel noktalar oluşturacağız. Yine vatandaşımızın da burada güvenli bir şekilde hareketini sağlayacak düzenlemeler yapacağız.” dedi.

Tüm bu düzenlemeleri Bakanlık ve havalimanı yetkilileriyle birlikte yapacaklarını yineleyen Karavezirler, otopark alanına işaret ederek, “Şu anda bu büyük park yerini vatandaş kullanmıyor. Park yerini vatandaş ve otobüsler kullanacak, taksicilere de yeni bir düzenleme getireceğiz. Belki Ercan’ın dışında bir arazi içerisinde, hem Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Merkezi hem de taksicilere bir olanak sağlayacak bir merkez… Türkiye’de olduğu gibi 10 taksi burada duracak ve ihtiyaç olan taksiyi telsizle çağıracaklar. Bu şekilde burası rahatlamış olacak. Kısa, orta ve uzun vadede, burayı sonuca götüreceğiz diye düşünüyorum” dedi.

Haber: Anıl Işık - Fotoğraflar: Erol Uysal TAK