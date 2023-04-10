Ercan’da grev, HTKS’den El-Sen’e destek

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın başlatmış olduğu eyleme bir destek de Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan geldi.

Ercan Havalimanı’ndan saat 11:45’te başlayan grev yarın sabah 08:00’e kadar devam edecek.

HTKS Başkanı Cem Kapısız Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada grevden şuana kadar 4 uçuşun etkilendiğini söyledi.

Hükümetin elektrik üretimi konusunda Kıb-Tek bünyesinde yapacağı birçok şey varken söz konusu yasa ile her şeyi AKSA’ya devretmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Kapısız “hükümetin bu tutumu devam ettiği sürece bu grevler devam edecek” dedi.

Bu arada Ercan’daki grevden dolayı yolcular mağdur oldu.

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10/04/2023 13:08