Ercan’da hava tabancası ve uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda dün yurt dışına çıkış yapmak isteyen B.K.’nin (E-29) üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tescilsiz hava tabancası ve şarjörü, 2 canlı mermi, 1 canlı av fişeği, kama ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. B. K. tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Girne Turizm Limanı'nda maytap

Girne Turizm Limanı’nda dün KKTC’ye giriş yapan T.G.’nin (E-25) eşyalarında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 3 bin 240 maytap tespit edilerek emare olarak alındı. T.G. tutuklandı.

-Çalıştığı işletmeden para çalan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 22 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede muhasebeci olarak çalışan T.K.(E-33), müşterilerden toplanarak kendisine teslim edilen 33 bin 695 TL ile 200 euro nakit parayı, işletmenin muhasebesine işlemeyip tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edildi.

T.K. tutuklandı.

-Hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini zanlısı tutuklandı

Gazimağusa’da bir evde muhafaza edilen üç mutfak tipi boş tüp gazın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-43) tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri sorgulamada M.G.’nin söz konusu tüplerin kendisine ait olduğunu beyan ederek Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete satmak suretiyle, sahtekarlıkla bin 200 TL nakit parayı temin ettiği de tespit edildi.

- Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da 13 Aralık tarihinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine ait araç içerinden, para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen 3 bin TL nakit para, kimlik kartları, sürüş ehliyeti ve iki çek yaprağının H.M.B.(E-29) tarafından çalındığı tespit edildi.

Bahse konu şahsın benzer suçtan dolayı poliste tutuklu bulunduğu bildirildi.

-Sahtekarlıkla para temin eden bir kişi tutuklandı

İ.T.’nin (E-29) dün kendisine ait olmayan 2 mutfak tipi boş tüp gazın kendisine ait olduğunu beyan ederek, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerine satarak 700 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. i.T. tutuklandı.

KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.