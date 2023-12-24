Ercan’da hırsızlık…

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24/12/2023

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Ercan’da hırsızlık…


 

Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak bir kişinin masada unuttuğu cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili polisin ileri soruşturmasında bir kişi tutuklandı.

Polis bülteninde “bularak hırsızlık” başlığıyla yer verilen olay, 8 Aralık’ta 02.00 sıralarında meydana geldi.

Yurt dışına gitmek için Ercan’da bulunan bir kişinin masada üzerinde unuttuğu telefonun çalınması olayının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.E. (E-45) tespit edilerek tutuklandı.

 

24/12/2023 11:12
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TAGS: Ercan’da hırsızlık…
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