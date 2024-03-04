Ercan’da kaos!

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrolü’nde gerçekleştirdiği grev adeta bir kaosun yaşanmasına neden oluyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre Ercan’da ne uçak kalkabiliyor ne de uçaklar iniş yapabiliyor.

Haber Kıbrıs’a İstanbul ve Ankara’dan ulaşan vatandaşlar uçuşlarının iptal edilmediğini ancak rötar yaptığını ifade ediyor. Öte yandan Ercan Havalimanı içerisinde de şuan tansiyon yükselmiş durumda. 100’lerce yolcu uçaklarının kalmayacağı haberini alınca duruma tepki gösterdi.

Öte yandan geçmişte HTKS’nin Ercan Kule Kontrolü’ndeki grevleri, Ercan’ın kritik bölge teşkil etmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından askıya alınmıştı.