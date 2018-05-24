Ercan'da korku dolu dakikalar!



Ercan Havalimanı'nda bugün öğle saatlerinde Türk Havayolları'na ait bir uçağın ters rüzgar nedeniyle iniş yapamadığı ifade edildi.

Uçağın ilk denemede pisti pas geçtiği, ikinci denemede iniş yapabildiği belirtildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir yolcu durumun panik yarattığını anlattı. Olayın ardından acil durum ilan edilmediği kaydedildi.

Sofi: Olağan bir durum

Haber Kıbrıs’a konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi uçağın iniş yapamama sebebinin ters rüzgar olduğunu söyledi. Sofi bu durumun ortalama her 100 uçuştan 3’ünde görülen olağan bir olay olduğunu kaydetti. Sofi "panik yapılacak bir şey yok" dedi.