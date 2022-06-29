Ercan'da kurye operasyonu: 950 bin euro ile yakalandı

Ercan’da bir kurye operasyonu daha zanlı Ahmad Bensaidi 950 bin Euro ile yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmad Bensaıdı’nin Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 28.06.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan saat 12.54’te giriş yaptığını, aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını anlattı.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı, müvekkilinin parayı gümrüğe beyan ettiğini ve bazı evraklar ibraz ettiğini söyledi. Polis, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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29/06/2022 12:50