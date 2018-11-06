Ercan'da Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

Ercan Havalimanı’ndan dün 38 bin 140 Amerikan Doları, 6 bin 500 Euro ve 398 Kuveyt Dinarı nakit parayla yurt dışına çıkmaya çalışan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polis basın bültenine göre, Ercan Havalimanı’nda dün 18.00 sıralarında söz konusu miktarda para olduğu ve beyan etmediği tespit edilen A.M.T.(E-30) ile ilgili soruşturma sürüyor.



Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili nakit paradan fazlası yurt dışına çıkarılamıyor.