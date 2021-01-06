Ercan’da skandal, covid-19 tedbirlerine uyulmadı

Ercan Havalimanı’ndaki Gümrük Şube Amirliği’nde bugün yapılan açık artırma skandala neden oldu.

Covid-19 vakalarının hızla arttığı ülkemizde onlarca insan maskesiz ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden açık artırmaya katıldı.

Gümrük Şube Amirliği’nde bugün düzenlenen ve çeşitli malların satılacağı açık artırmaya katılan onlarca insan covid-19 tedbirlerine aldırış etmedi.

Kuralların hiçe sayıldığı açık artırmada mal satın almak isteyen onlarca insan kuyruğa girdi.

Tedbirlerin oldukça yetersiz olduğu görülen açık artırmanın bu şekilde yapılmasına kimin izin verdiği merak konusu oldu.





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06/01/2021 10:21