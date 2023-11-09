Ercan’da şüpheli iki şahıs tutuklandı, cezaevinde bekliyor

Bahadır AYNA

Ercan Devlet Havalimanı’na dün iki yolcu almak için gelen özel bir jet dikkat çekti. Özel uçağa binmek üzere muhacerette işlem yapmak isteyen iki şahsın, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçak geçtikleri ortaya çıktı.

Muhaceret memurunun tecrübesi ile hemen fark edilen olayın ardından polis devreye girdi.

Polonya-Rus bağlantılı olduğundan şüphe edilen iki şahsın yapılan sorgularının ardından Merkezi Cezaevi’ne konduğu öğrenildi.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, özel jetle adadan apar topar kaçmak isteyen iki şahsın, Güney Kıbrıs’ta kısa süre içerisinde işlenen iki cinayetle bağlantılı olduklarından şüphe ediliyor.

BM aracılığı ile temas

Ercan’dan özel bir jetle ayrılmak üzereyken kıskıvrak yakalanan iki ismin, Güney Kıbrıs’taki cinayetle bağlantılı olup olmadıkları araştırılmaya başlandı.

KKTC’ye kaçak geçen ve özel bir jetle Ercan’dan ayrılmak isteyen şahısların cinayetlerle alakalı olduğu güçlü bir olasılık.

48 saatte iki cinayet

Güney’de, Lefkoşa’da 48 saat içerisinde iki cinayet işlendi. Son cinayet “Sniper” olarak bilinen keskin nişancı tüfeği kullanılması dikkat çekti.

Öldürülen kişi ise Aleksis Mavromihalis isimli 45 yaşındaki Rum. Söz konusu şahıs güneyde cinayet ve gasp vakaları ile tanınıyordu.

Alexis Mavromichalis

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Alexis Mavromichalis, polis tarafından tanınan bir isim. Toplumda Alexoui adıyla tanınan şahsın, yıllar içerisinde Kıbrıs’taki pek çok cinayet davasıyla ilgili sorgulandığı, mahkemeye çıkarıldığı ifade ediliyor.

İkinci kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, sniper ile yapılan tek atışla öldürülen Mavromihalis’in tetikçiler tarafından infaz edildiğinden şüphe ediliyordu.

Benzer durum geçtiğimiz pazartesi günü 10 el ateş edilerek öldürülen Thanasi Kaloyeropulu cinayetinde de yaşandı.

Bugün netleşecek

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, tutuklanan şahıslarla ilgili şüpheler cinayetleri işaret ediyor.

Yanlarında bulunan malzemeler polis tarafından emare olarak alınırken, BM aracılığı ile de güney polisi ile irtibata geçilecek.

Tutuklanan kaçakların cinayetle bağlantısı tespit edilirse, güneye iade edilecekleri de gelen bilgiler arasında.