Ercan’da tabanca ve mermi bulundu

Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak A.A.’nın (E-46) üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda kanunsuz 9 mm çapında bir tabanca ve 14 canlı tabanca mermisi bulundurduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün meydana gelen olayda, tabanca ve mermiler emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler:

-Lefkoşa’da sahte evrakla 520 bin sterlin temin eden şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da, E.Y.’nin (E-44), bir şirkete ait arazinin satışı konusunda kendisini yetkilendirecek şekilde sahte vekaletname belgesi düzenleyerek, söz konusu belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdükten sonra, bir şahıstan sahtekarlıkla 520 bin Stg para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Minareliköy’de hırsızlık

Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarkete 26 Haziran'da müşteri olarak giden Ş.C. (E-57) ve M.C.’nin (K-57), toplam 918,15 TL değerinde muhtelif kozmetik ürünleri ile bir şişe alkollü içki çaldıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar dün Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıkları sırada tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’taki hırsızlıkla ilgili bir kişi daha tutuklandı

08-11 Eylül tarihleri arasında, Alsancak’ta Zakkumlu Sokak’ta, bir şahsa ait ambardan çalınan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, araç aküsü, lavabo çeşmesi, elektrik dengeleyici adaptör ve elektrikli süpürge ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olup zanlı olarak aranmakta olan H.Ç. (E-50) dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.