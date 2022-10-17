Ercan'da üç uçuş iptal edildi

Kötü hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı'nda bugün bir çok uçuş etkilendi.

Ercan - İstanbul arasındaki üç uçuş ertelenirken, üç uçuşda gecikmeli indi.

Türkiye’de bulunan yolculara uçuş iptal işlemleri yapılacağı bilgisi iletildi.

Yolculara, akşam saatlerinde havanın düzelmesi durumunda bazı uçuşların tekrar yapılabileceği ancak net bir cevap verilemediği bildirildi.

Dileyen yolculara bir sonraki gün için uçuş rezervasyonları yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Meteroloji Dairesi'ne göre yağışlı havanın saat 18:00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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17/10/2022 15:27