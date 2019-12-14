Ercan'da uyuşturucu

Ercan Havalimanı’nda bir yolcu üzerinde uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah 10.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan E.B.’nin (E-30) üzerinde narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile 3 adet sigara bulundu. Uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken, şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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GAZİMAĞUSA’DA “CİDDİ DARP”

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yeri önünde O.T. (E-25), aralarında çıkan tartışma sonucunda iş arkadaşı Seyit Ahmet Eraslan’ın yüzüne kafa atarak ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Adı edilen tutuklandı.

ERCAN’DAN ALTINLARI ÇIKARAMADI

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda bulunan 10 bin dolar ve muadili değerden fazla olan toplam 258 bin 257 TL değerindeki muhtelif altını yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalışan G.E. (K-45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.

14/12/2019 15:02