Ercan’da uyuşturucu ile yakalandı!

Kamalı Haber

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucuyla yakalanan İngiliz vatandaşı David James Sutton tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2024 Tarihinde saat 09.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının valizinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, havaalanında suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, 3 günlük sürenin soruşturma amaçlı verildiğini, polisin araştırma yapması gerektiğini belirterek, talebi onayladı.