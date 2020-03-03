Ercan'da uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı

Ülkeye uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Emre Dağ, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ TESPİT ETTİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Emre Dağ’ın 02.03.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Sevinç, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

03/03/2020 16:02