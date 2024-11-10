Ercan’da uyuşturucudan bir tutuklama

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan M.T. (E-44), uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün gece 23.10’da Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.T.’ye (E-44) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu M.T.’nin valizinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında içinde tütün ile karışık Hintk eneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bulunan madde emare alınırken M.T. tutuklandı.