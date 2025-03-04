Ercan'da Yakalandı: Yasa Dışı Çıkış Yapan Sıtkı Akargöl Aylar Sonra Tutuklandı

Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan 10 Mayıs 2024 tarihinde, onaylanmamış bir noktadan tekneyle yurt dışına çıktığı belirlenen Sıtkı Akargöl (26), dün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandı.

Ne Olmuştu?

Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan, 10 Mayıs 2024’te kendilerine ait tekne ile ülkeyi terk etmiş ve bir daha geri dönmemişti. Polis, kayıp şahıslarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Akargöl ve Arslan’ın yasadışı yollarla ülkeyi terk ettiklerini belirlemişti.