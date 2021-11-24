Ercan’daki eziyete artık bir son verilsin - Ali Baturay Yazdı

Her uçak indiğinde, gelen yolcuların Ercan Havaalanı’nda yaşadığı olumsuzluklarla ilgili uzun zamandan beridir şikayeteler var…

Bürokratik uygulamalar, gereksiz işlemler nedeniyle yaşanan yoğunluk, sıkışıklık, sağlıksız ortam bıktırdı artık…

Kaç kez söylenmeli bir sorun, kaç kez anlatılmalı?

Ercan’daki bu olumsuzluk defalarca medyada haber oldu, turizmciler birçok kez yetkilileri uyardı, “turistlere eziyet ediliyor” diye.

Ulaştırma Bakanı da iki kez Ercan’a gitti, bu sıkıntıları yerinde gördü, şikayetlerin haklı olduğunu söyledi ama hiçbir şey değişmedi.

Ercan’daki bürokrasinin yoğunluğa, yoğunluğun da uzun bekleyişlere neden olduğunu ifade eden turizmciler, turistlerin ülkemize geldiklerine pişman edildiğini söylüyor.

Yalnızca turistler değil tabii, yurt dışına gidip gelen vatandaşlarımız da tepkili…

Hem aşı hem PCR testi isteniyor…. QR’lar, AdaPass’lar, form doldurmalar, bin türlü formalite…

Başka ülkeler, turistlerin en rahat şekilde ülkelerine gelmesini sağlarken, biz adeta “gelmeyin” diyoruz…

Turizmciler, Ercan’daki zorluklar nedeniyle turistlerin KKTC’ye gelmekte tereddüt ettiğini söylüyor.

Yetersiz, küçük salona insanların tıkış tıkış doldurulması artık dayanılmaz bir hal aldı.

Hem turizmciler hem de vatandaşlar dünyada uygulanan sisteme geçilmesini tavsiye ediyor, kendimize özgü zorluklara son verilmesini istiyor.

Çok riskli ülkeler için bazı tedbirler alınabilir ama ülkemize her gelenden hem aşı hem PCR hem form doldurma talep edilmemeli, aşılarının tamamlanmış olduğunu kanıtlayanlar başka formalitelerle uğraşmadan ülkeye girebilmeli.

Zaten görüyorsunuz, vakalardaki artışlar dış kaynaklı değil, iç bulaştır…

Bugün bazı ekonomik tedbirler açıklayan Başbakan Faiz Sucuoğlu’na gazeteci arkadaşlarımız Ercan’daki olumsuzluklarla ilgili ne yapılacağı konusunda soru sordu.

Başbakan da Ercan’daki durumun sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını ve bu sorunların son bulması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek olmadığını belirten Başbakan, bugün gelişmiş ülkeler ne yapıyorsa onu yaptıkları takdirde sıkıntıların ortadan kalkacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de ciddi bir hassasiyeti olduğunu ve hafta başına kadar bu konuda ciddi adımlar atılacağını ifade eden Başbakan, özellikle aşılı kişilerin kuyruklara girip saatlerce beklemesini ortadan kaldıracak ciddi açılımlar yapılacağını, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın bir çalışma başlattığını vurguladı.

Aşılı kişilerin PCR testi istenmeden ülkeye girebilmesi için, aşısını ispatlayabilecek bir kartı, bir bilgi aktarımı olduğu takdirde bu kişileri bekletmenin bir anlamı olmadığını ve bunların ele alacağını belirten Başbakan, şu andaki sıkıntılı durumun ülkemiz için iyi bir reklam olmadığını kaydetti…

Bunları düşündüklerine göre, umarız kısa sürede tedbir alırlar, yine uzun bekleyişler olmaz Ercan konusunda…

Umarız, önceki azınlık hükümetinde olduğu gibi bu azınlık hükümeti de hem umursamaz ve hantal davranmaz…

Önemli olan “haklısınız” demek değil, sorunları çözebilmek, gerekenleri yapabilmektir.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, cuma günü Ercan’a gidip, sorunları yerinde görecekmiş…

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da sorunları gidip yerinde görmüş ve şikayetlere hak vermişti ama sorunlar çözülememişti, umarız Başbakan Sucuoğlu sıkıntıları yerinde görünce acil tedbir alınır…

Sucuoğlu, “daha 10 günlük hükümetiz” diyor ama kendisi ve iki bakan dışında kabine aynı kabine, bu azınlık hükümeti, önceki azınlık hükümetinin devamı gibi, o nedenle ellerini çabuk tutsunlar, kimsenin uzun süre bekleyecek tahammülü yok…

Bu arada yazının sonunda, açıklanan ekonomik tedbirlerin halk tarafından yetersiz bulunduğunu daha fazlası için yeni açılımlar beklendiğini de söyleyeyim…

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24/11/2021 21:51