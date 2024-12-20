Ercan’daki Otopark Sorununu Çözmek İçin Masaya Oturuldu

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere ve beraberindeki heyet Ercan havaalanı otobüs, minibüs ve Vito araçların yaşadığı park sorununa çözüm üretmek için T&T Havaalanı Müdürü Serhat Özçelik ile bir araya geldiler.

Görüşme sonrası açıklama yapan birlik başkanı Beksan Bekir Akandere, Ercan havaalanında turistik taşımacılık yapan işletmecilerin sıklıkla yaşadıkları otopark sorununu çözmek için Serhat Özçelik ile bir araya geldiklerini ifade ederek, görüşmenin çok verimli geçtiğine dikkat çekti.

Amaçlarının Turizm taşımacılığı yapan araçların sorunları azamiye indirmek olduğunu kaydeden Akandere, “Serhat beye gerekli bilgileri verdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi oldukça ilgili ve pozitif bir yaklaşım içerisinde bizlere en kısa zamanda dönüş yapacağını ifade etti. Sorunlarımız çözülene kadar bu konuların takipçisi olacağız.” dedi.