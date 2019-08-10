Ercan'dan 20 bin dolar ile çıkış yapmaya çalıştı

Para ve Kambiyo yasasına aykırı hareketten bir kiş hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre dün sabah, Ercan Hava Limanında, Y.S.(E-57) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20,350 ABD Doları ve 4600 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.