Ercan'dan çıkamadı!

ERCAN’DAN PARA ÇIKARMAYA YASAL İŞLEM

Ercan Havaalanında yolcu beraberinde 10 bin Euro döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etme zorunluluğu olmasına rağmen Ö.A.S.’nın (E-41) 5 bin 500 Euro ve 8 bin 400 ABD Doları nakit parayı, M.J.Z.Z.’nin (E-51) 13 bin 800 ABD Doları nakit parayı ve S.G.’nin (E-59) ise 18 bin ABD Doları ve 20 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Girne’de M.A.O.F.’nin (E-26) kullanımında bulunan ve kontrol maksatlı durdurulan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan A.O.A. (E-26) tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

