Ercan'dan çıkamadı!

Ercan Havalimanı’nda dün beraberinde yasaların öngördüğünden daha fazla parayla KKTC’den çıkış yapmaya çalışırken tespit edilen C.O. (E-56) hakkında yasal işlem yapıldı.



Söz konusu şahsın beraberinde 33 bin 542 Amerikan Doları, 2 bin 180 Euro, bin 200 Sterlin ve 30 bin 20 TL taşıdığı belirlendi.



Para Kambiyo Yasası’na göre, ülkeye yetkili makamlara bilgi vermeden 10 bin Euro veya muadili paradan daha fazla nakit parayla giriş yapmak yasak.

Diğer polisiye haber;

MAHİR BİLGİSAYAR’DA YANGIN



Lefkoşa’da Müfti Ziyai Sokak No:27 adresinde faaliyet gösteren, Mehmet Zeki Alptürk’e ait Mahir Bilgisayar isimli işyeri içerisinde bulunan tüm eşyalar, dün gece henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın esnasında tamamen yandı.



Soruşturma devam ediyor.