Ercan'dan Çıkamadı!

Dün saat 17:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda yetkili makamlara beyan etmeden 30 bin 000 ABD Doları nakit parayla dün yurt dışına çıkış yapmaya çalışan N.S.(K-58) hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC yasalarına göre, yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para taşınamaz.

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KASTİ HASAR

Alaniçi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arızalı olarak park halinde bulunan Doğan Günay'a ait kamyonet aracın sol ön dikiz aynası kırılıp, şoför koltuğuna yanmış motor yağı dökülmek suretiyle hasara uğratılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A. (E-40) tutuklandı.