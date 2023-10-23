Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasa ile şans oyunları yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan Ergin Hergül mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı. Polis, 2022 yılı Şubat ayında KKTC geneline toplu SMS gönderen vidobet isimli sanal bahis sitesi ile ilgili yapılan soruşturmada SMS’lerden edilen gelirlerin 5 milyon 960 bin TL’lik kısmının zanlının hesabına yatırıldığının belirlendiğini söyledi. Polis, o dönem zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu paraların SMS işlemlerinin hızlandırılması için hesabına yatırıldığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan ileri soruşturmada 2018-2021 yılları arasında KKTC Teslim’de müdür yardımcısı olarak görev yapan zanlının iki adet sahte kullanıcı ismi ile SMS satışı yapıp, şirkete ait 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktardığını açıkladı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının 21 Ekim 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ancak kaldığı otelde tespit edilemediği için tutuklanmadığını, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağının arandığını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.