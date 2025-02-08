Ercan’dan sahte belgeyle ülkeye giren kişiyle birlikte üç kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan dün sahte ön izin belgesiyle ülkeye girmeye çalışan kişi yanında, belgeyi gönderen ve meseleyle bağlantısı olduğu saptanan iki kişi daha tutuklandı.

Polis bülteninde “sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” başlığıyla yer alan bilgilere göre, G.K.(K-32), dün Ercan Havalimanı’nda, kendisine R.G.B.(E-38) tarafından bir internet uygulaması üzerinden gönderilen sahte ön izin belgesini görevli memura verdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında G.K. ve R.G.B. yanında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen D.S.(E-21) tutuklandı.

-Çaldığı cep telefonunu satınca tutuklandı

Gazimağusa’da dün öğleden sonra bir iş yerinde şarja takılı vaziyette bulunan bir çalışana ait cep telefonu çalındı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasında zanlı görülen M.K. (E-27) tutuklandı. Zanlının, söz konusu telefonu başka bir şahsa 1000 TL karşılığında satmak suretiyle de sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Polisin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.