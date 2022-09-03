Ercan’dan sahte pasaportla çıkmak isterken tutuklandı

Lefkoşa, 3 Eylül 22 (TAK): Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla çıkmaya çalışan bir kişi tutuklandı.

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03/09/2022

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Ercan’dan sahte pasaportla çıkmak isterken tutuklandı

Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla çıkmaya çalışan bir kişi tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan bilgiye göre bugün saat 01.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, J.S.K.(E-30) adlı kişi, kendi adına düzenlediği Gine pasaportuna, daha önceden temin ettiği sahte Türkiye vizesini ekledi.

Zanlı, sahte pasaportunu uçuş kartı almak için görevli memura verdiği sırada olayın fark edilmesi üzerine tutuklandı.

03/09/2022 10:41
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TAGS: Ercan Havaalanı
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