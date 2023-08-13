Ercan'dan sahte pasaportla çıktılar, İstanbul'da yakalandılar

Sahte Hollanda Pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapan Abdiqadir Hussein Nur ile Osman Muridi Maye, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İbrahim Bulak olayla ilgili bulguları aktardı. Bulak, 12 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.27 sıralarında Abdiqadir Hussein Nur’un (E-34) tasarrufunda bulunan kendi bilgilerinin yer aldığı Hollanda pasaportuyla, Osman Muridi Maye’nin de (E-26) tasarrufunda bulunan kendi bilgilerinin yer aldığı Hollanda pasaportuyla Ercan Havalimanından çıkış yaptığını söyledi. Bulak, İstanbul Havalimanı’nda söz konusu pasaportların sahte olduğu tespit edilerek, zanlıların KKTC’ye iade edildiklerini kaydetti. Bulak, zanlıların aleyhine derdest emri temin edilerek tutuklandığını söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.