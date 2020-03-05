Ercantan: İstismara ortaklık ettiğimizin farkında mıyız?

Sosyal Hizmetler Uzmanı Gizem Ercantan, son günlerde ülkemizde infiale yol açan istismar olayı konusunda önemli bilgiler verdi. Ercantan, bilerek veya bilmeyerek istismara ortaklık edildiğini ifade etti.

İşte Sosyal Hizmetler Uzmanı Gizem Ercantan'ın kaleminden olayın toplumsal boyutu konusunda önemli yorumlar:

Çocuk istismarı haberlerinde çocuğa zarar vermeden nasıl bir dil kullanılabilir? Özellikle cinsel İstismar haberleri yapılırken sadece dikkat çekip okunması adına kullanılmaması gereken, kullanıldığı taktirde istismar mağduru kişiyi, ailesini ve çevresini zedeleyebilecek haber başlıkları ve kelimeler vardı. Örneğin; “okşadı”, “kucakladı”, “özel bölgeleri” gibi önemsizleştirici kelimeler kullanılmamalı, olayı anlatırken hikâye dili kullanmamak gerekiyor.

Bunun yanında haberde cinsel istismarın detaylarına yer verilmemesi büyük önem taşımaktadır. Detayların verilmesi hem mağdura kendini kötü hissettirmekte hem de kopya istismar dediğimiz vakaların artmasına sebep olmaktadır.

Dava tutanakları, polis raporları kullanırken olduğu gibi yazmamak, süzgeçten geçirmek büyük önem taşımaktadır.

Haber yapılırken önemli olan çocuğun yüksek yararı olmalı ve bu olgu her şeyin önünde tutulması gerekmektedir.

Çocuğa sorumluluk yükleyen bir dilden kaçınıp, bu anlama gelecek görüşleri vermemek gerekiyor.

Bu noktada medyaya düşen en önemli görevler arasında ise yetişkinlerin ve devletin çocuklarla ilgili yükümlülüklerine atıf yapmak, bu konuda bilinç kazanılmasını sağlamak, Kanunlara, kanunlarda ya da uygulamada yaşanan sorunlara, çocuğun cinsel istismarı ile ilgili verilere, çözüme dair yapılması gerekenlere yer verilmesi gerekmektedir.

Haberler yapılırken istismarın yaşandığı bölge ve baş harfleri bile olsa istismar mağdurunun bilgileri verilmemelidir. Bu durum, yaşanılan olayın ortaya çıkmasına, istismar mağdurunun daha çok travmatize olmasına, kendini dış dünyadan soyutlamasına, psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olabilmektedir. Çocuğun cinsel istismarı haberlerinde kesinlikle çocuğun kimliği açık bir şekilde verilmemeli. Ancak kimi zaman çocuğun adını soyadını kodlarken, ailesinden birinin adının açık yazıldığı ya da fotoğrafının kullanıldığını görüyoruz ya da çocuğun kimliğini açığa çıkaracak; oturduğu yer, gittiği okul gibi bilgilere açıkça yer verilerek onu tanıtan bilgiler veriliyor. Öte yandan sadece cinsel istismara uğrayan değil, istismarı gerçekleştiren ya da suç teşkil eden bir olay nedeniyle yargılanan ya da mahkum edilen bir çocuğun da ismi açık bir şekilde verilmemelidir.

Neden çocuğun adını vermediğimizin sebebini içselleştirdiğimizde hangi bilgiyi ne kadar vermemiz gerektiğini zaten anlayabiliriz.

Cinsel istismara uğramış çocukların kimliğini açık edecek fotoğraflara kesinlikle yer verilmemeli. Cinsel istismara uğrayan çocuğun ya da yakınlarının fotoğrafı asla kullanılmamalıdır. Ayrıca bu haberlerde temsili olarak da blurlanmış [buzlanmış, bulanıklaştırılmış], dramatik efektler kullanılmış çocuk veya çocukların kullanıldığı kampanya görselleri ya da duygusal sömürü içeren değişmeceli görseller kullanılıyor; kırılmış oyuncak (araba veya bez bebek), çocuk siluetleri, ağlayan-utanan çocuk imajları, kızgın çocuk görseli, dur işareti yapan çocuk görseli, gelinlikli çocuk görseli, kınalı çocuk eli görseli gibi görseller bir yandan da “bütün bunları yaşayan çocuk utanmalı veya saklanmalı, yalnız ve çaresizdir” gibi mesajlar vermekte bu yüzden bu gibi görseler de kesinlikle kullanılmamalıdır. Bunların yerine bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerinin eylemlerinin, taleplerinin görünür olduğu fotoğraflar, çizimler, stickerlar, kullanılabilir.

Haberde odak noktası çocuğun cinsiyeti değil cinsel istismar olmalıdır. Öte yandan cinsel istismarı gerçekleştiren kişiye “sapık,” “saldırgan,” “pedofil” veya “canavar” kelimeleri kullanmak yerine, fail demek gerekiyor. Fail kelimesi suça odaklanır ve suçun sorumluluğunu eylemi işleyen kişiye yükler. Diğer tanımlamalar ise konuyu psikiyatrik bir mesele haline getirerek cinsel istismar suçunu gerekçelendirmiş olmaktadır. Öte yandan istismara ığrayan çocuk için ise “mağdur çocuk”, “kurban çocuk”, “suçlu”, “katil”, “sapık”, “sokak çocuğu”, “tinerci” , “yavru”, “zavallı çocuk” gibi kelimeler de kesinlikle kullanılmamalıdır. Çocuğa yönelik cinsel istismar vakaları haberleştirilirken kullanılan dil, şiddeti normalleştirmemeli. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilmek adına; Bianet’in internet sitesindeki Çocuk Odaklı Habercilik Kütüphanesi‘nde bulabileceğiniz Çocuk Odaklı Habercilik El Kitabı ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin Doğru Kelimeleri Kullanmak isimli rehberi bu konuda tüm gazetecilere ve gazeteci adaylarına destek olabilir. Cinsel İstismar Olgusuna Karşı Ailelere Öneriler;

Çocuklarımızı Eğitmek

Hiç şüphesiz, cinsel istismar çocuklarımızın başına asla gelmemesini umduğumuz bir olaydır. Öte yandan, bu konuyu uygun zamanda çocuklarımızla konuşmuş olmak, oldukça önemlidir çünkü, çocuklarımızı cinsel istismardan korumanın en iyi yolu budur. Bu anlamda anne-babalara düşen ilk ve en önemli görev, çocuklarını cinsellik ile ilgili bilgilendirmeye başladıkları okul öncesi dönemde, adı tam olarak kullanılmasa da "cinsel istismar" konusuna değinmektir.

Çocuğunuzun cinsel anlamda kendini korumasını sağlamak için bilgilendirici bir konuşmaya "Bedenimiz özeldir, oyun oynamak için kullanmayız ve başkalarının da bedenimizle oyun oynamasına izin vermemeliyiz" gibi bir ifadeyle başlayabilirsiniz. Yanı sıra, çocuğunuza "iyi dokunuş" ve "kötü dokunuş"tan bahsedip, başkasına dokunmanın veya başkası tarafından dokunulmanın bir sevgi işareti olduğunu ve birine sarılmayı veya birinin ona sarılmasını, sevmesini istediğinde bunu söyleyebilmeyi öğretmelisiniz.

Bununla birlikte ona, her dokunuştan hoşlanmayabileceğini; bu yüzden de karşısındaki kendisine hoşlanmadığı bir şekilde dokunuyorsa bunu da ifade edebilmesi, engelleyemediği takdirde de bir büyüğüne söylemesi gerektiğini öğütlemek çok önemlidir. Ona istemediği şekilde dokunan kişi ısrar etse bile kesinlikle bunu "sır"olarak saklamaması gerektiğini ve ancak gerçeği söylerse onu koruyabileceğinizi vurgulamak önem taşır. Anne-babalar iyi ve kötü dokunuşları anlatırken çocuklarını korkutup kaygılandırmadan, sakin ve yumuşak bir ifadeyle açıklama yapmaya özen göstermeliler. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise anne-babaların bu tarz konuşmalarda, "kötü dokunuş"lara çok fazla vurgu yapmamalarıdır.

Çünkü, olumsuz cinsel deneyimlere fazla dikkat çekmek çocuğun kaygılanıp en yakınlarından gelen sevgi ve şefkat içeren "iyi dokunuşların da yanlış algılamasına neden olabilir. Bu konu, çocuğunuzun yaşı ilerledikçe farklı bağlamlarda ele alınır. Örneğin, ergenlik dönemindeki çocuğunuz iyi dokunuş ve kötü dokunuşu ayırt edebilecek yaş ve farkındalığa ulaşmıştır. Fakat, bu dönemde de vurgulanması gereken, çocuğunuzun sevgi ve ilgi duyduğu arkadaşı ile ilişkisinde de istediği noktada sınırlarını belirleyip "dur" diyebilmesi gerektiğini bilmesidir.

Ne Yapmalı?

Bazı aileler olayın üstünü örtüp yok sayarak çocuklarını çevrenin tepkilerinden koruduklarını düşünürler. Fakat cinsel istismar suçlamasında bulunmak ve bunu kanıtlamak kolay olmasa da, olayı görmezden gelmek çocuğun suçlunun korunduğunu düşünmesine neden olabilir. Ayrıca olayı saklı tutma kararı çocuğa, bu olayın gerçekten yaşanmadığını ya da olayda onun da suçu olduğunu dolayısıyla otoriterilerin haberdar edilmemesi gerektiğini ima edebilir. Cinsel istismarı gizli tutmak, gerçek anlamda suçluyu korumak ve ona başka çocukları da istismar etmesi için fırsat tanımaktır.

Cinsel İstismara Uğramış Bir Çocuğun Anne-Babası İçin Öneriler

Çocuğunuza inanın! Çocuğunuzu yaşadığı istismar konusunda konuşmak için yüreklendirin: Çocuğunuz yaşadığı travmatik deneyimi atlatabilmesi için tekrar tekrar konu üzerinde konuşma ihtiyacı duyabilir. İyi bir dinleyici olmaya çalışın ve çocuğunuzun korku, öfke, aşağılanma, suçluluk, karmaşa, utanç gibi duygularını ifade etmesine yardımcı olun.

Çocuğunuza ilkyardım ona şefkat ve anlayış göstermektir. Ne kadar acı verici olsa da, çocuğunuza aşırı kaygı ve acıma duyguları göstermek, onun bu süreci atlatmasını güçleştirebilir.

Duygularınızı kontrol edin: Hemen hemen her anne-baba aşırı öfke duygularıyla isyan eder. Fakat böyle bir durumda, öfkenizi veya suçluluk duygunuzu çocuğunuzla değil, başka bir yetişkinle paylaşmaya özen gösterin. Böylece, çocuğunuzun olumsuz duygularınız için sorumluluk üstlenmesini engellemiş olursunuz.

Çocuğunuzu suçluluk duygusundan arındırın: Kesinlikle, çocuğunuzun yaşadığı istismarın onun sorumluluğu ya da suçu olmadığını anlamasını sağlayın. Asla "Bunu sana yapmasına nasıl izin verirsin?" gibi suçlayıcı cümleler kurmayın. Uzman yardımı Alın:

Cinsel istismar mağduru çocukların bu olayın üstesinden gelmesine yardımcı olmak, çocuğa öz-saygısını ve kendine güvenini tekrar kazandırmak, onu suçluluk duygularından arındırmak, aile bu süreçte çocuğa nasıl yardım edebilecekleri konusunda destek vermek ve yetişkinlik döneminde ciddi bir psikolojik rahatsızlığın oluşmasını engellemek için bir uzmana başvurmaktan kaçınmayın.

Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocuklarda Görülen Belirtiler

Cinsel istismara bağlı duygusal ve davranışsal belirtiler yaşa göre değişebilir.

0-3 Yaş Davranışsal-fiziksel belirtiler:

Yeme ve uyku bozuklukları, yabancılardan korkma, anneye aşırı düşkünleşme, üzerini giyip çıkarırken sorun çıkarmaya başlama.

Duygusal belirtiler: Korku, her şeye ağlama, hırçınlık, ne olup bittiği ile ilgili kafası karışır.

3-6 Yaş Davranışsal-fiziksel belirtiler:

Bebeklik dönemine geri dönüş (bebek gibi konuşma, parmak emme gibi), içe kapanma, sözel ifadede azalma, anneye daha fazla bağlı olma, tuvaletini altına yapma, yeme ve uyku bozuklukları, cinsel oyun (sık ve devamlı), mastürbasyon yapma.

Duygusal belirtiler: Ne olup bittiği ile ilgili kafası karışır. Korku, utanma, öfke, suçluluk , çaresizlik, zarara uğrama ve kirlenme duygusu

6-12 Yaş Davranışsal-fiziksel belirtiler:

Sosyal içe kapanma ve tek başınalık, evden-okuldan kaçma, yeme ve uyku bozuklukları, öğrenme bozukluğu, takıntılı davranışlar ve düşünceler, kendinden küçüklere cinsel istismarda bulunma, durup dururken ağlama, hassaslaşma, karın ve baş ağrıları, huzursuzluk.

Duygusal belirtiler: Korku, utanma, suçluluk, öfke, güvensizlik, depresyon, intihar düşüncesi, kirlenmişlik hissi

13-18 Yaş Davranışsal-fiziksel belirtiler:

Korkularının günlük yaşantısını engelleyecek boyuta gelmesi, bağımlılık yapan maddelere düşkünlük, evden- okuldan kaçma, başkalarını istismar etme, takıntılı düşünce ve davranışlar, duygusal ve fiziksel yakınlıktan kaçınma, yeme bozukluğu , sinirlilik, riskli cinsel davranışlar, süreğen enfeksiyonlar, sosyal içe kapanma, intihar.

Duygusal belirtiler: Öfke, korku, suçluluk, utanma, güvensizlik, çaresizlik, depresyon, intihar düşüncesi,kirlenme duygusu

Cinsel İstismara Maruz Kalan Çocuklarda Görülebilen Belirtiler Nelerdir?

1.Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler,

2.Olayla ilgili kabuslar,

3.Uykuya dalma güçlüğü (karanlık olayı çağrıştırabilir ya da kabus göreceğini düşündüğü için uyumak istemez),

4.Öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü,

5.Olay sonrasında olay anını tekrar tekrar yaşıyormuş hissi,

6. Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar

7. Cinsel oyunlar oynama, cinsel kimlik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları,

8. Cinsel istismara uğrayan çocukların %50'sinde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depresyon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, damgalanmışlık hissi,alkol ve madde kötüye kullanımı eşlik edebilmektedir.

Çocuklar Yaşadıklarını Neden Anlatmak İstemezler;

Kendilerine inanılmayacağından korkarlar.

Başlarının belaya gireceğinden korkarlar.

İstismarcının tehditlerinden korkarlar.

İstismarcıyı korumak isteyebilir, sevebilir ama yaptıklarını sevmezler,Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler.

Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler.

Anne-baba ve diğer yakınlar tarafından başlarına gelen kötülüğe karşı kendilerini koruyamadıkları için suçlanmaktan ve ağır biçimde cezalandırılmaktan korkarlar

Arkadaşları tarafından dışlanabileceklerinden korkarlar.

Çocuklar sonunda nasıl söylerler

İstismarın derecesi, sıklığı artar ve çocuğu korkutursa,

Cinsel istismardan korunmayla ilgili bilgi alırsa ve kendisine yapılanın doğru olmadığını fark ederse

Söylenmesi gerektiğini öğrenirse,

Yakın bulduğu biri ile sırrını paylaşırsa

Kardeşlerini korumak için (kendisinin ilk istismara uğradığı yaşa geldiklerinde),

Ergenliğe gelmişse, hamilelikten korkarsa ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgisi edinince

İstismarcının baskısından kurtulmak için,

Çocuk güvenebileceği ve kendisi ile yakından ilgilenen bir yetişkinle karşılaştığı zaman,

Fiziksel bir yakınması (üriner enfeksiyon vb.) sonrası doktora gittiğinde.

Cinsel İstismar İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Doğru Bilinen Yanlışlar

Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünün uydurmasıdır. Çocuklar hikayeler uydururlar

Sadece çekici,tatlı,güzel, açık giyinen çocuklar;onay bekleyen kendine güveni olamayan pasif;yaramaz çocuklar İstismara maruz kalır

Çocuklara uslu,akıllı,açıkgöz olmalarını söyleyerek onları korumuş oluruz.

Genellikle tehlikeli yerler, özellikle karanlık bastıktan sonra, parklar, umumi tuvaletler ve boş sokaklardır

Çocuklar kötü görünümlü, yabancı kişilerden uzak durmalı çünkü onlar istismarcı kişilerdir.

Cinsel istismar vakaları her yerde yaşanmaz, bazı kültürlerde, ülkelerde yaşanır.

Çocuk; yaşadıklarını, cinsel istismarı bile, yakın zamanda ya da büyüyünce unutur. Fazla kurcalanmamalı.

Doğrular

Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler. Bu konuda hikaye uyduranlara çok az rastlanır.

Çocukların görünüşü yada davranışı istismara sebep olmaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayları provoke etmekten dolayı çocuklar asla suçlanamazlar

Çocukları bu konuda eğitmeliyiz. İstismarla karşılaştığında çocuk bağırarak yardım istemeli, koşarak kaçmalıdır.

İstismarcının tercih ettiği yerler genellikle çocuğun tanıdığı, bildiği yerledir. Okul ve çevresi, evle okul arasındaki yol, bir arkadaş yada akrabanın evi, çocuğun kendi evidir. Çocuğun rahat ve gevşek olduğu zamanlarda, oyun zamanları, banyo zamanı yada yatma zamanı istismarcının tercih ettiği zamanlardır

Olguların %80-95’inde istismarcı çocuğun tanıdığı,normal görünüşlü biridir.Genellikle 20-45 yaş arası evli sosyal hayatı olan şüphe çekmeyen bir aile babasıdır.

Cinsel istismara her kültürde,her ülkede ve her sosyo-ekonomik grupta rastlanmaktadır.Kız çocuklarda ensest, erkek çocuklarda ise pedofil diğer istismar türlerinden daha sık rastlanmaktadır.

Çocuklar cinsel İstismarı asla unutmazlar.

05/03/2020 18:02