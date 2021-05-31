Ercen Yeniden Aday..!

Ercen yayınladığı basın bildirisinde “Yıllarca her kademesinde görev aldığım Federasyon’umuzdaki hizmetlerimi onur duyarak yerine getirdim. En sonunda kulüplerimizin ve arkadaşlarımızın güvenini kazanıp bana Başkan’lık görevi verildi. Görevi devraldığım 2020 yılının Haziran ayından bu güne kadar ne gece ne de gündüz durmaksızın çalışmaya devam ettim. Ben ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım yaptığımız ve yapacağımız hizmetler konusunda bir an bile tereddüt etmedik.

Tüzüğümüz gereği hizmet verecek kişilerin yeniden göreve gelmesi için seçime gidilmesi gerekmektedir. Onun içindir ki, 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkan’lığına yeniden talip olduğumu kamuoyuna duyururum.

TTFF Başkanı olarak yeniden görev alırım veya almam, federasyonumuza hizmetlerim devam edecektir” dedi.

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31/05/2021 21:32