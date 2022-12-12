Erçin Tekakpınar yazdı

Yerli ürünlerimizin markalaşarak hem ülke içerisinde yabancı ürünlerle rekabet edilebilirliğinin artırılması hem de dünya piyasasında yer almasını mümkün kılan yeni nesil uygulama “Northcyproquality”. Mümkün müdür? Elbette ki hayatta önce hayal edilir sonra başarıya ulaşılır. Tabii ki inanarak, inandırarak ve azimle çalışarak.

Turquality Türk markalarının global arenada yer edinmesine katkı sağlamak amacıyla devlet teşvikiyle yürütülen bir destek programıdır.

Turquality, Türkiye kökenli markaların uluslararası alanda güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen “Türk” ve kalitenin İngilizce karşılığı “quality” kelimelerin bir araya getirilmesi ile türetilmiş bir projedir. İsim bulunması aşamasında gözetilen bu yaklaşım bile, Türk markalarının global ölçekte başarılı olmasına yönelik çabayı destekler niteliktedir. Bu nedenle de takdire şayan bir uygulamadır aslında.

Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Bu Programın hedefinde klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Markalaşma yolunda emin adımlarla yürüyen firmalar günümüzde Turquality marka destek programı ile uluslararası arenada pazar payını arttırmaktadır.

Turquality’nin ilk ortaya çıkışı 2004 yılına dayanmaktadır. İlk olarak tekstil alanında ortaya çıkan destekler zamanla geniş bir alana yayılmıştır. 2005 yılına gelindiğinde ise yayınlanan yeni mevzuatla birlikte; turquality programlarının destek ağının genişletilmesine karar verilmiş ve hizmet, sağlık, eğitim gibi farklı hizmet sektörleri de destek programına dahil edilmiştir.

Turquality’nin destek sunduğu bazı sektörler arasında ise Otomotiv,Endüstri,Dayanıklı tüketim ürünleri,Mücevherat sektörü,Tekstil/hazır giyim,Hizmet sektörü,Hukuk, finans, yatırım hizmetlerini sayabiliriz.

Günümüzde turquality destek programı birçok farklı sektöre destek sunarak firmaların uluslararası arenada yer edinmesini sağlamaktadır ve bu süreç bugün 138 firmanın 153 markasına ulaşmış durumdadır.

12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağı bu günlerde Turquality gibi destekleme programlarının KKTC yerli ürün ve üreticileri için de uygulanabilirliğini tartışmanın zamanı gelmiştir.

İşte bu noktada Turquality destek programı benzer modelleri uygulayarak KKTC Sanayisini ön plana çıkararak yerli ürünlerin ihracatını artırabilir veya marka değeri olan KKTC ürünleri ortaya çıkarabilir miyiz?

Amerikayı baştan keşfetmeye gerek yoktur diye başlar hayalini gerçekleştirme isteyenlerin cümleleri. Yapılacak işin mümkün olduğunun hedefin ulaşılabilir bir hedef olduğunun yegane göstergesidir. Ve biliyoruz ki bu memlekette üretime, üretene sahip çıkma gailesi olan tüm kesimler bunu mutlaka destekleyecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki ülkeye ve geleceğe sahip çıkmak ancak bu topraklarda üretilen yerli ürünlerin gelişmesi ve desteklenmesi ile gerçekleşecektir.

Tıpkı Turquality destek programının Türkiye’de ilk uygulamaya başladığı günlerde olduğu gibi belli sektörler belirlenip hem ülke ihracatına hem de iç piyasada ithal mallarla rekabet koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayabiliriz.

Ekonomisinin büyük bir kısmı ithalata dayanan, üretim girdileri ve tüketim malları büyük oranda ithalat yoluyla sağlanmakta olan KKTC’de TL’nin döviz karşındaki değer kaybının, üretim maliyetleri ve ürün fiyatları üzerinde etkili olduğu bu günlerde doğru planlama ve sistemli bir çalışma ile ülkedeki sanayi sektörünü yani üretimi ve yerli ürün imajını ancak belli destekleme modelleri ile geliştirmek mümkün olacaktır.

Bu nedenle Turquality benzeri bir programı kendi ölçeğimize uygun olarak ben adına Northcyproquality dedim ama bir şeklide her ne ad altında olursa olsun üretimimizi ve varlığımızı korumak için başlatmanın ve uygulamanın en proaktif ekonomi politikası olacağı inancındayım

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12/12/2022 14:56