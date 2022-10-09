Erçin Tekakpınar yazdı: KKTC’de Çalışanlara ve Emeklilere Promosyon ödemesi olarak Ek Ödenek Verilmesi mümkün mü?

Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba…

Yazmaya bu kadar ara verdikten sonra tekrardan nasıl başlarım ve ne yazabilirim diye düşünürken Türkiye basın yayın organlarında ve sosyal medyada Promosyon ödemeleri ile ilgili haberler dikkatimi çekti. Evet, bunu yazabilirdim.

Gerçekten de Çalışanlara ve Emeklilere ödenen Banka Promosyonları ile ilgili haberler Türkiye basınında bu ara çok popüler. Hemen her gün bu ödemelerle ilgili çok sayıda haber gündemde yer almakta.

Peki nedir bu Promosyon ödemesi ? Kimler Promosyon ödemesi alabilir? Temeli nedir ve nasıl uygulanmaktadır?.

Müşteri portföyünü artırmak isteyen bankalar bu konuda serbest rekabet ortamının etkisi ile kıyasıya bir yarış içine girmiş, bu da birbirinden farklı yeni ürün ve uygulamanın doğmasına yol açarak sonuçta müşterilere, yani maaşını ilgili bankaya yönlendirmeyi kabul eden çalışana veya emekliye bir çeşit hediye niteliğinde ödemeler yapılmasını sağlamaktadır.

Gayet cezbedici olan bu promosyon ödemeleri Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara sadece maaşlarını belli bir süre ilgili bankaya yönlendirmeyi kabul etmeleri şartıyla yapılmakta ve basında yer alan haberlere göre bu rakamlar maaş miktarına bağlı olarak 40 bin ile 15 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Çalışanlar yanında emeklilere de bankalar tarafından yine belli bir süre maaşlarını bankaya yönlendirme şartıyla, bin TL ile 8 bin TL arasında değişen rakamlarda promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Bu ödemeler kuşkusuz pandemi süreci ve hemen ardından ekonomik kriz şartlarında sabit gelirlilere bir yerde nefes alma, rahatlama imkanı sağlayacaktır. Bu nedenle oldukça başarılı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Buraya kadar yazdıklarımı kısaca özetlersek Türkiyede uygulanan Banka Promosyon ödemeleri çalışanların maaşlarının/ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinden kaynaklanmakta olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya özel şirketlerde çalışan ve maaş alan herkes bu ödemelerden faydalanmaktadır. Özel şirketlerde çalışanlar ise, işyerinin banka ile anlaşma yapmasına bağlı olarak bu ödemelerden yararlanma fırsatı elde etmektedirler.

Son zamanlarda en çok uygulanan yöntem ise devlet kurumlarının, çalışacakları bankayı tespit etmek üzere bir ihale açması, bu ihaleye katılan Bankalardan teklifler alması ve kurumuna ve/veya kurum personeline en çok avantaj sağlayan banka ile bir maaş ödeme protokolü imzalaması ile çalışanlar promosyon ödemesi almaya hak kazanmaktadır.

İhaleyi alan banka ise ilgili kurumdan alacağı liste dâhilinde Kuruluşun tüm personeline vadesiz hesap açmakta ve ATM kartları bastırarak ve ilgililere ücretsiz teslim ederek istek olması halinde yine ücretsiz olacak şekilde ek kart bile vererek süreci başlatmaktadırlar.

Emekliler için ise bankaların bireysel reklam kampanyaları ile bu işlemler yürütülmekte ve emekli maaşı miktarına göre yapılmaktadır. Anlaşılan süre sonuna kadar ilgili bankaya maaşı yönlendirmeyi kabul etmek de tek şart olarak öne çıkmaktadır.

Bu ödemeleri, bankaların müşterilerine kendileri ile çalıştıkları için teşekkür mahiyetinde bir hediye vermesi şeklinde de değerlendirebiliriz aslında. Uygulama bu kadar basit. Süreç ihale yöntemi ile yapıldığından herhangi bir tartışmaya yol açmayacak kadar da şeffaf.

Çalışanlar ve emekliler açısından promosyon ödemesinin ana hatlarını belirttikten sonra uygulamaya bankacılık sistemi açısından da bakmak süreci daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Bankalar uygulamasında promosyon ödemelerinin kaynağı ilgili kurum ile yapılan protokol gereği tüm personel maaşlarının toplu olarak bankaya gelmesi ve bu maaşların bankada bulunacağı süre zarfında bankanın elde edeceği faiz, komisyon ücreti,vb. gelir ile maaş protokolü süresi içerisinde çeşitli bankacılık ürünlerini (kredi kartı, konut kredisi, taşıt kredisi, tüketici kredisi vb.) pazarlamak ve bu ürünlerden elde edeceği gelir beklentisinden kaynaklanmaktadır. Yani bankalar da bu süreçten kazançlı çıkmakta bir şekilde “win win” olayı yaşanmaktadır.

Türkiye’deki uygulama ana hatları böyle. Maaş ve ücretler KKTC’de de bankalar kanalı ile yapıldığından ölçek farkı dışında şartlarımız Türkiye ile aynı.

Hal böyle iken bu KKTC için de uygulanabilir mi? Bunu, olurdu, olmazdı şeklinde kısır bir tartışma içine çekmeden KKTC ölçeğinde bu yöntemin uygulanıp uygulanamayacağını etraflıca değerlendirip tartışmamız ve gündemimize almamız doğru olacaktır diye düşünmekteyim.

Bu habere tepkiniz:



09/10/2022 16:58